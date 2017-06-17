في ليلة الوفاء .. في ليلة التكريم .. في ليلة التتويج .. في ليلة بعث رجل الوفاء في رياضة الخرج ،سلطان المرداس رسالة للفتية الحضور من أبناء فقيد مجمع إسباير ورياضة الخرج عبدالرحمن العنزي. مفادها ” سيروا على نهج والدكم في الاخلاق والتواضع و الدين، فاليوم نكرمه ونتذكره سوياً فندعو له، لأنه كان عنوان للعطاء والصدق في التعامل مع كل فرد في هذا المجمع ” .. ليأتي جواب الفتية أبناء الفقيد” نعم يا سلطان الوفاء وصلت رسالتك، و إنا لفاعلون ”
في لية الوفاء ،قدم نجوم أكاديمية اسباير مساء يوم الخميس الماضي ،واحدة من أروع النهائيات في تحديات الاكاديمية ، والتي تم تسميتها في هذا الموسم ، باسم تحديات الفقيد عبدالرحمن العنزي ( أبو ريان ) يرحمه الله ،حيث ألتقى فريق التسامح و فريق الجبيل ، وانتهى اللقاء بفوز الأخير بركلات الترجيح ، بعد أن تعادلا في الوقت الأصلي بهدفين لكل منها.
وشهد نهائي التحديات حضور أشقاء الفقيد الأستاذ خالد العنزي وسلطان العنزي وثامر العنزي و أبناء الفقيد ريان و رائد ، والمشرف العام على صحيفة المجلس الأستاذ احمد مشافي و الأستاذ فهد الحركان أحد أبرز منظمي دورات الاحياء .
عقب المباراة الختامية ، أعلن المشرف العام على مجمع إسباير الأستاذ سلطان أبو ساره ،الفائزين بجوائز التحديات، حيث تم تكريم المشرفين على التدريبات الأستاذ عبدالله العامر والأستاذ إبراهيم المساعد ، وحكام النهائي عبدالله خضر و حسام الحويطان وسعود الترفان .
فيما تم تكريم حراس النهائي اللاعب محمد سالم وإبراهيم المسعود ، هذا و حصل على جائزة اللاعب المنتظم الكابتن مشاري الحربي ، ليحقق اللاعب فهد الهندي جائزة أفضل لاعب في النهائي والمقدمة من فريق الحزيمي .
يذكر أن أعضاء مجمع أكاديمية اسابير، قد قاموا بتقديم تبرع مالي لأسرة الفقيد عبدالرحمن العنزي بمبلغ وقدره 12100 ريال ،تسلمها الأستاذ خالد العنزي شقيق الفقيد .وفق صحيفة المجلس الرياضي.
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