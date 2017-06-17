” إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ ”
لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل
انتقلت الى رحمة الله تعالى
جدة الدكتور عبدالعزيز بن ناصر العبيد (مريم بنت خليفه الغدير) وسيصلى عليها غداً الاحد
بعد صلاة العصر بجامع الفرقان بالدمام .
والخرج اليوم تقدم العزاء للدكتور عبدالعزيز ولذوي الفقيدة .
ابناء الفقيده/
محمد راشد العبدان
0505824436
للاستفسار عن موقع العزاء
طلال فهد العبدان
0549888199
راشد محمد العبدان
0551355969
داعين الله سبحانه أن يسكن الفقيده فسيح جناته وأن ينزل عليها رحمته وأن يرفع منزلتها بعليين وأن يلهم أبناءها وأهلها وذويها جميل الصبر والسلوان
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