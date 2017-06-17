اختتمت فعاليات بطولة التحدي لعام ٢٠١٧ بمركز وقت اللياقة بالخرج بمباراة كرة القدم بين فريقي إنجلترا وشتوتجارت وشهدت المباراة طابع الاثارة والندية وشهدت اهداف رائعه من الفريقين واستطاع فريق إنجلترا ان يخطف صدارة البطولة بفوزة على شتوتجارت بنتيجه 5 / 4 وفي نهايه اللقاء سلم مدير المركز فالح الحقباني كأس البطولة وجوائز المسابقة من ميداليات ذهبية وفضية واشتراكات مجانية للفائزين .
كما قدم مدير المركز الحقباني شكره لرئيس تحرير الخرج اليوم الاستاذ سعود بن عبدالله الضحوك على تشريفه والمشاركته في توزيع وتسليم الميداليات وتتويج الفرق الفائزة بجميع أقسام بطولة التحدي “قدم – طائرة – سباحة ” وأبدى الحقباني سعادتة بنجاح وتحقيق أهداف البطولة من خلال تشجيع ومشاركة عدد كبير من الاعضاء على ممارسه الرياضه في إطار من المنافسة الشريفة و الروح الرياضية خلال شهر رمضان الكريم .
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