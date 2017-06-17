أعلن نادي أحد، الصاعد حديثاً إلى دوري جميل للمحترفين، التعاقد مع اللاعب مع محمد عطية، لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول.
وكتب حساب نادي أحد، عبر موقع “تويتر”: “تعاقدت إدارة النادي مع اللاعب محمد عطية لتمثيل الفريق بدوري جميل للموسم القادم”.
يذكر أن أحد يخوض أولى مبارياته في الموسم الجديد من دوري جميل، خارج ملعبه أمام الشباب، قبل أن يستضيف الباطن، ثم يواجه حامل اللقب الهلال في الجولة الثالثة.وفق “أخبار 24”.
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