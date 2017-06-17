أكد رئيس النادي الأهلي السابق، مساعد الزويهري، أن شرف العمل داخل المنظومة الأهلاوية لا يضاهيه شرف، وأن كل من خدم الكيان الأهلاوي يستحق الشكر والثناء، موجها شكره إلى الرئيس السابق للنادي أحمد المرزوقي، ومتمنيا التوفيق للرئيس الجديد الأمير فهد بن خالد.
وقال الزويهري من خلال حسابه الشخصي على موقع تويتر: “شرف العمل داخل المنظومة الأهلاوية لا يضاهيه شرف، وكل من خدم الكيان الغالي يستحق مِنّا الشكر والثناء.. بارك الله فيك يابو بدر”، مرفقا مع تغريدته صورة لرئيس الأهلي السابق أحمد المرزوقي.
وأضاف في رسالة إلى الأمير فهد بن خالد: “العزيز والغالي على قلبي أبو سعود، نبارك لك ولأنفسنا قيادة الكيان الأعز، وبإذن الله سنفرح بالقادم الأجمل”.
وكانت الهيئة العامة للرياضة للسعودية قد أصدرت قرارًا بتكليف الأمير فهد بن خالد، رئيساً للنادي الأهلي، وذلك عبر بيان صادر على الحساب الرسمي لهيئة الرياضة على “تويتر”.
وقالت الهيئة، إنَّ هذا القرار جاء عقب استقالة مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة أحمد المرزوقي، ولأهمية ما تتطلبه المرحلة المقبلة من إجراءات وخطوات تتوافق مع التوجه لمرحلة تخصيص الأندية والمشاركة في الدوري الممتاز (دوري جميل للمحترفين).وفق “النادى”.
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