أعلن نادي الفيحاء، الصاعد حديثاً إلى دوري جميل للمحترفين، التعاقد مع لاعب الهلال محمد البقعاوي، لمدة موسم على سبيل الإعارة.
وكتب الحساب الرسمي للفيحاء، عبر موقع “تويتر”: “أنهت إدارة الفيحاء إجراءات التعاقد مع لاعب نادي الهلال محمد البقعاوي “ظهير أيمن”، بنظام الاعارة حتى نهاية الموسم”.
ويخوض الفيحاء أولى مبارياته في الموسم الجديد أمام حامل اللقب الهلال، قبل مواجهة الاتحاد والتعاون والنصر على الترتيب.
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