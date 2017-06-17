أكد الناقد الرياضي محمد الدويش أن بداية التصحيح في نادي النصر تتطلب في الفترة المقبلة العمل بقوة وإخلاص بدون الظهور في وسائل الإعلام، موضحا أن أي رئيس نادي عليه سداد رواتب اللاعبين المتأخرة، بدلا من المماطلة وترويج الأخبار الكاذبة.
وقال الدويش من خلال حسابه الشخصي على موقع تويتر: “بداية التصحيح في النصر: اشتغل وأنت ساكت.. دع عملك يتحدث عنك.. إنجازك لسانك !”.
وأضاف: “أي رئيس نادٍ إمّا أنْ يدفع رواتب اللاعبين المتأخرة أو يرحل … خياران لاثالث لهما سوى الوعود السائبة والمماطلة الساحبة والأخبارالكاذبة !”.وفق “النادى”.
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