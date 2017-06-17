مع اصرار المدرب رامون دياز مدرب الهلال على الحصول على خدمات المهاجم الارجنتيني نيكولاس بلاندي،عاود الهلال مفاوضاته مع نادي سان لورينزو الارجنتيني للحصول على خدمات اللاعب الملقب ” بالإعصار ” صاحب 27 عاماً .
وفي حال اتمام الصفقة سيحل بلاندي بديلاً عن البرازيلي ليو بوناتيني الذي تقرر الاستغناء عن خدماته خلال الفترة القادمة.
يذكر ان الهلال سبق له التفاوض حول بلاندي في شهر يناير الماضي و عرض على ناديه4 مليون دولار ،إلا أن النادي اشترط الحصول على7 مليون ونصف المليون دولار للإستغناء عن خدمات الاعصار.وفق “صدى”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج