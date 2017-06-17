أطلقت جماهير النصر وسماً “هاشتاق” في موقع التواصل الاجتماعي تويتر تم توجيهه لرئيس النادي الأمير فيصل بن تركي وكان بعنوان #كلنا_فيصل_بن_تركي.
النصراويون أرادوا دعم إدارة ناديهم من خلال موقع التواصل الاجتماعي مع بداية انطلاق تدريبات الفريق استعداداً للموسم الجديد، عقب موسم فائت خيب من خلاله الفريق الأصفر أمال مدرجه العريض.
وكانت الإدارة النصراوية قد أطلقت وعوداً بتصحيح مسار الفريق هذا الموسم وتجنب الأخطاء التي وقعت بها الموسم الفائت.
وبدأت الادارة الصفراء بالاستعداد للموسم الجديد بالتوقيع مع المدرب البرازيلي غوميز والذي أشعل التعاقد معه شموع الفرح والتفاؤول في أوساط النصراويين بظهور فريقهم بشكل مختلف الموسم القادم.وفق “عين اليوم”.
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