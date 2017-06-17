تمكنت شرطة القاهرة من القبض على فتاتين عشرينيتين، تورطتا في سرقة مبالغ مالية ومجوهرات وجوالات، من شقة زوجة سفير سعودي بالقاهرة، ونجحت في إعادة المسروقات.
وكانت زوجة السفير السعودي بألبانيا وتدعى “فاطمة مدنى” (47 عاماً) قد تقدمت ببلاغ للشرطة اتهمت فيه خادمتيها بسرقة مبلغ 20 ألف يورو و2500 دولار، وخاتم وقرط وأسورة من الألماظ، وخاتم زمرد، وأسورتين من الذهب، و2 هاتف محمول، مبينةً أن الخادمتين تركتا العمل معها قبل نحو أسبوع.
واستطاع فريق المباحث من إعداد كمين محكم تم من خلاله ضبط الفتاتين، ووفقاً لصحيفة “اليوم السابع” فإنهما اعترفتا بارتكاب الجريمة من خلال الاستيلاء على مفتاح خزينة حديدية داخل غرفة النوم وسرقة محتوياتها ومن ثمَّ الهرب.
وقد تعرفت زوجة السفير على المتهمتين والمسروقات المضبوطة، وعليه تم تحرير محضر بالواقعة، وإحالة القضية للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحق المتهمتين.وفق “أخبار 24”.
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