أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم السبت، أمراً ملكياً، بترقية اللواء سعود بن عبدالعزيز هلال إلى رتبة فريق، وتعيينه مديراً للأمن العام، خلفاً للفريق عثمان المحرج الذي أُحيل إلى التقاعد.
تخرج سعود الهلال في كلية الشريعة بالرياض، ثم التحق بدورة تأهيل للضباط، وانخرط في العمل الأمني، وبدأ كضابط شرطة، فأثبت كفاءته وجدارته، وتولى قيادة عديد من مراكز الشرط بمنطقة الرياض، ثم قيادة إدارة البحث والتحري في شرطة المنطقة.
وقاده النجاح اللافت في إدارة البحث والتحري إلى تعيينه مديراً لدوريات الأمن في منطقة الرياض، ومن ثم تولى بعدها الإدارة العامة لدوريات الأمن برتبة عميد، وفي عام 1431هـ صدر أمر بتعيينه مديراً لشرطة منطقة الرياض.
وترقى الهلال إلى رتبة لواء لاحقاً، حتى صدر الأمر الملكي اليوم بترقيته إلى رتبة فريق وتعيينه مديراً للأمن العام.
أسهم الفريق الهلال في عديد من النجاحات الأمنية لمكافحة الإرهاب، لعل من أبرزها عملية قتل المطلوب الأول لدى الجهات الأمنية زعيم تنظيم القاعدة بالمملكة عبدالعزيز المقرن في محطة وقود بحي الملز عام 2004م.وفق “أخبار 24”.
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