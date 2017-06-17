حسمت المحكمة الجزئية بمنطقة تبوك قضية الشاب الذي أظهره مقطع فيديو متداول في شهر إبريل الماضي وهو يتشاجر مع فتيات يحاول نزع عباءة إحداهن أمام مجمع تجاري بتبوك، وأصدرت بحقه حكما ابتدائياً بالسجن والجلد.
وتضمن الحكم، وفقاً لـ”عين اليوم”، تنفيذ حكم جلد الشاب المدان في المكان الذي شهد الواقعة، فيما رُفع الحكم لمحكمة التمييز لتأييد الحكم.
وكان مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع خلال شهر إبريل الماضي، أظهر شجاراً أمام مجمع “سيتي تاور العليا” بتبوك بين مجموعة من الفتيات وشاب يقود مركبة من نوع “رانج روفر”، وحدثت بينهم ملاسنات وتراشق بقوارير المياه، ثم عراك حاول خلاله الشاب نزع عباءة إحداهن، ليسلم الشاب نفسه لاحقاً للشرطة، ويقر بارتكابه الجرم.
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