أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، عدة أوامر ملكية بتعيين عقلا بن علي العقلا نائباً لرئيس الديوان الملكي بمرتبة وزير، وتميم بن عبدالعزيز السالم مساعداً للسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير.
وشملت الأوامر أيضاً تعيين كلاً من الدكتور حمد بن محمد بن حمد آل الشيخ، وفهد بن عبدالله بن عبداللطيف المبارك، وتركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، مساعد بن ناصر البراك مستشارين بالديوان الملكي بمرتبة وزير ، اضافة لتعيين الفريق اول فيصل بن لبده الذي احيل للتقاعد.وفق “أخبار 24”.
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