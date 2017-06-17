وثق مقطع فيديو رصد إدارة الرقابة الميدانية بوزارة التجارة والاستثمار أمس الجمعة لجملة من المخالفات الموجودة في محلات الذهب بأسواق طيبة في مدينة الرياض، من بينها الغش التجاري.
وشدد مفتشو الوزارة خلال المقطع على ضرورة أن يحسب سعر قطعة الذهب بحسب وزنها الخالص بدون أي إضافات، مبينين أن بعض الأساور يدخل في صناعتها مواد اخرى، ومع ذلك يحسب الصائغ وزنها كجزء من وزن الذهب.
وكشف المقطع عن عملية غش في أحد المحال، حيث وجد المفتشون إسورة من عيار “18” محشوة في داخلها بسلك حديدي، وأن الذهب الموجود فيها ليس سوى إطاراً خارجياً فقط، كما رصد المفتشون قطع ذهب مخالفة اخرى.
وفق “أخبار 24”.
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