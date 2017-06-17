أكد عادل الجبير وزير الخارجية أن إرجاع العلاقات مع قطر مرهون بامتناعها عن دعم وتمويل الإرهاب، والتوقف عن التدخل في شؤون الدول الأخرى ووقف الحملات التحريضية، مشيراً إلى أن تبني الدوحة لهذه السياسات سيكون في مصلحتها ومصلحة كل دول المنطقة.
وأوضح الجبير في لقائه مع قناة “العربية” أن الدول التي قاطعت قطر تعكف على إعداد مسودة بالنقاط المطلوبة حتى تكون الأمور واضحة أمامها، مشدداً على مواصلة تحديث قائمة الإرهاب المتصلة بشخصيات ومنظمات إرهابية تدعمها قطر.
ونفى وزير الخارجية الموجود بلندن في زيارة رسمية أن تكون بريطانيا مؤيدة للدوحة وسياساتها، لافتاً إلى أنها تعاني من الإرهاب، وأبدت انزعاجها في أكثر من مناسبة من النهج القطري.
وفق “أخبار 24”.
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