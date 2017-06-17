بث تلفزيون البحرين مكالمات سرية جرت بين حمد بن خليفة بن عبد الله العطية مستشار أمير قطر، والمعارض البحريني حسن علي، تناولا خلالها الطرفان الحديث عن مطالبات المعارضة البحرينية من القيادة القطرية بالانسحاب من قوات درع الجزيرة ودعمهم المعنوي من خلال نشر أخبار تحركاتهم عبر قناة “الجزيرة”.
وشمل التسجيل المسرب 4 مكالمات بين الطرفين طلب في المكالمة الأولى منها المعارض البحريني حسن علي القيادة القطرية الامتناع عن المشاركة في قوات “درع الجزيرة” واصفاً إياها بـ”قوات احتلال”، ليرد عليه مستشار أمير قطر بالتأكيد على عدم وجود ضباط قطريين فيها بسبب تحفظات الدوحة على المشاركة والاكتفاء فقط باثنين من المراقبين.
كما تضمنت المكالمات الأخرى بينهما الحديث عن التطورات التي تشهدها مملكة البحرين على الأرض من تحركات للمعارضة، حيث شرح خلالها المعارض البحريني تطورات الوضع في شوارع البحرين خلال عام 2011 متوقعاً أن تسيل الدماء، ليطلب مستشار أمير قطر مصدراً لتلك المعلومات حتى يمكن بثها عبر قناة الجزيرة، ليرد الأول بإمداده بأرقام بعض المصادر التي يمكن أن تعتمد عليها القناة في تغطية الأحداث بالبحرين.
وفق “أخبار 24”.
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