ألقت شرطة محافظة جدة القبض على 5 مقيمين آسيويين اشتركوا في السطو على 10 محال تجارية، في ساعات الصباح الأولى من شهر رمضان الجاري.
وأوضح الناطق الإعلامي بشرطة مكة المكرمة العقيد الدكتور عاطي القرشي أن الشرطة ضبطت اثنين من المتهمين بعد هروبهما بسيارة اتضح أنها مسروقة وتحمل لوحات مسروقة أيضاً، لافتاً إلى تشكيل فريق عمل أمني ميداني من التحريات والبحث الجنائي، حيث استطاع ضبط 3 أشخاص آخرين اشتركوا في تلك السرقات.
وأشار إلى أن المتهمين الخمسة وجميعهم من جنسية آسيوية، أفادوا عند سماع أقوالهم بارتكاب 10 سرقات لمحال تجارية، وأرشدوا على مواقعها، فتطابقت أقوالهم مع أقوال الذين أبلغوا عن تلك السرقات، وجرى إيقاف المتهمين لاستكمال إجراءات الضبط الجنائي تمهيداً لإحالتهم لجهة الاختصاص.وفق “أخبار 24”.
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