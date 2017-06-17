استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في قصر الصفا بمكة المكرمة مساء أمس (الجمعة)، وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو.
وتم خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة وتركيا، وبحث تطورات الأحداث في المنطقة.
حضر الاستقبال، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد العيبان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم العساف، ووزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار مدني، وسفير المملكة لدى تركيا المهندس وليد الخريجي، بالإضافة إلى وزير الدولة لشؤون الخليج العربي ثامر السبهان، وسفير تركيا لدى المملكة يونس دميرار.وفق “أخبار 24”.
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