كتبت والدة الشاب، الذي راح قبل أيام ضحية حادث مروري على طريق صلبوخ شمال الرياض، بعد انقلاب سيارته من طراز “بنتلي مولسان” واحتراقها – نصاً مؤثراً في تأبينه.
وقالت الدكتورة الشقحاء المقاطي في تأبين ابنها محمد الجبلي: “كان رحيمًا، لم أرَ رحمة في أحد مثلما رأيتها فيه، رحمه الله خير الراحمين… يحب الصلاة، ويحرص عليها من أول الوقت”.
وأضافت أن ابنها كان “يحب الفزعة والعون للقريب والبعيد، ويسارع لمساعدة الآخرين، وكنت إذا خفت عليه وقسوت عليه يضحك، ويسرع إلى ضمي وتقبيل يدي.. وإن اتصلت عليه وطلبت إيصالي لانشغال السائق جاء ملبيًا حتى لو خالف رغبته وهواه، أو كان مع أصدقائه”.
وأشارت المقاطي إلى أن ابنها توفي بعد والده بأقل من شهر واحد، إذ لم يفصل بينهما سوى 26 يومًا، داعية لهما بالرحمة والمغفرة.وفق “أخبار 24”.
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