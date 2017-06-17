أعلنت المديرية العامة للجوازات مكاتب ومواعيد العمل خلال الأيام المتبقية من شهر رمضان المبارك وأيام عيد الفطر، لافتةً إلى أن العمل خلال الأيام الأخيرة من رمضان سيبدأ من الساعة الـ10 صباحاً وحتى الـ3 عصراً، فيما سيكون الدوام في أيام عيد الفطر من الساعة الـ8 صباحاً وحتى 2:30 بعد الظهر.
وأضافت المديرية أن هناك استثناءات في عمل عدد من المكاتب الإدارية ببعض المناطق من بينها مكاتب مجمع صحاري (مخصص للنساء)، وشعبة حي الرمال، وشعبة النقل العام جنوب الرياض، والمحدد لها العمل من الـ9 مساءً وحتى الواحدة صباحاً في الفترة من 23 رمضان وحتى 28 رمضان.
ولفتت إلى أن مركزي التحلية التجاري والصيرفي مول بمكة المكرمة سيعملان من الساعة الواحدة ظهراً وحتى الخامسة مساءً في الفترة من 23 رمضان وحتى 28 رمضان، وأما مركز الراشد مول بمنطقة جازان فسيكون دوامه خلال أواخر رمضان وأيام العيد من الساعة الواحدة ظهراً وحتى الخامسة مساءً.وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج