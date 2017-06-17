وسط حضور جماهيري غفير وفي ليلةٍ كان الإبهار عنوانها فريق سانتوس بطلاً لبطولة بلدية ومجلس بلدي الخرج، حيث اختتمت بطولة بلدية ومجلس بلدي الخرج مساء يوم الأربعاء الموافق للتاسع عشر من شهر رمضان المبارك لتنطلق بعدها أفراح فريق سانتوس المتوج باللقب بعد تغلبه على فريق السوبر في مباراةٍ ماراثونية انتهت بركلات الترجيح بعد تعادل الفريقين في الأشواط الأصلية بهدفين لكل منهما.
وشهدت المباراة حضوراً جماهيرياً غفيراً، وكرنفالاً مميزاً بحضور السادة أعضاء المجلس البلدي ونخبة من الإعلاميين والرياضيين .
وبدأ الحفل بكلمة ألقاها نائب رئيس المجلس البلدي الٲستاذ ناصر العموش ذكر فيها اهتمام البلدية والمجلس البلدي بالشباب وبمثل هذه المناسبات، كما ووعد بأن تكون هناك جهود حثيثة لإقامة مثل هذه المناسبات بشكل دوري.
بعد ذلك ألقى رئيس رابطة فرق أحياء الخرج الٲستاذ عبدالله الحقباني كلمته وبين فيها دور الرابطة وأهدافها، وطالب الجهات الحكومية والشركات الخاصة بدعم شباب المحافظة وأن يحذوا حذو بلدية ومجلس بلدي الخرج .
كما شكر الحقباني بلدية الخرج وعلى رأسها سعادة المهندس أحمد البكيري ورئيس المجلس البلدي الدكتور مصلح العنزي والسادة أعضاء المجلس البلدي متمنياً أن تكون هذه الرعاية سنويةً لشباب محافظة الخرج .
و تم بعد ذلك تكريم اللجنة المنظمة من قبل أعضاء المجلس البلدي والحضور، حيث قدم عضو المجلس البلدي رفدان الحقباني درعاً تذكارياً لرئيس اللجنة المنظمة الٲستاذ عبدالله الحقباني .
وتم تتويج صاحب المركز الثاني فريق السوبر بالميداليات الفضية ومكافئة قدرها ٣٠٠٠ ريال، قبل تقدّم عريس البطولة فريق سانتوس لاستلام الميداليات الذهبية وكأس البطولة ومكافأة الفوز وقدرها ٥٠٠٠ ريال .
وحصل اللاعب مسفر الدوسري لاعب فريق أكاديمية الخرج على لقب هداف البطولة، كما حصل اللاعب مروان الجهني لاعب فريق السوبر على جائزة أفضل لاعب، بينما كانت جائزة أفضل حارس من نصيب حارس فريق السوبر راشد المطرود .
أما جائزة أفضل مدرب فقد ذهبت لمدرب فريق السوبر الكابتن تركي الحوشان ، وحصل فريق سانتوس على لقب الفريق المثالي في البطولة .
هذا وشهدت البطولة توزيع جوائز نقدية واشتراكات في أكاديمية الخرج على جمهور المباراة .
بعد ذلك أجرت اللجنة المنظمة عدة لقاءات مع بعض الإعلاميين الموجودين في ليلة التتويج، حيث قال الٲستاذ علي العسيري رئيس ملتقى الإعلاميين عن هذه المناسبة : “ما رأيناه اليوم يدعو للفخر من تنظيم وعمل جبار يقوم به شباب المحافظة في جو كروي وأخوي بدعم من بلدية ومجلس بلدي الخرج ، فكل الشكر لسعادة المهندس أحمد البكيري ولرئيس المجلس الدكتور مصلح العنزي ولأعضاء المجلس على هذا الدعم الغير مستغرب فهم أصحاب الأولوية في هذا الدعم الذي نتمنى أن يستمر في كل عام ، كما أتمنى أن نرى الجهات الحكومية والشركات الخاصة تتسابق لمثل هذه المناسبات التي تشغل أوقات فراغ الشباب وتحثهم على التنافس الشريف والهادف . ولا يفوتني أن أشكر الٲستاذ عبدالله الحقباني وفريق العمل الذي أبهرنا في هذه الليلة “.
وتحدث الإعلامي الٲستاذ سعود الضحوك رئيس تحرير صحيفة الخرج اليوم عن المناسبة قائلاً : “بلدية الخرج سباقة دائما للأنشطة والفعاليات الجميلة بالمحافظة، وعندما تشاركت مع المجلس البلدي الشاب المتوقد شكلت وتناغمت في بطولتها المقامة على أكاديمية الخرج بمشاركة فرق المحافظة ، وكان الختام أكثر من رائع وناجح يليق باسم البطولة فشكرا للجميع ونتمنى من بقية الجهات الحكومية تحذوا حذوهم” .
أما الإعلامي الرياضي الٲستاذ رتيبان الدوسري فقد قال : “نشكر بلدية الخرج والمجلس البلدي لتفاعلهم ودعم شباب الخرج من خلال بطولات الحواري، وهذا ٲمر غير مستغرب من ٳدارة شابه بقيادة المهندس البكيري تتفهم احتياجات الشباب الرياضي ونتمنى تبني مثل هذه البطولات من الدوائر الحكومية الأخرى وتفعيل دورها الاجتماعي على أكمل وجه، والشكر موصول لاتحاد حواري الخرج وأكاديمية الخرج على مايبذلونه لشباب الخرج”.
وقال الإعلامي الٲستاذ خالد مطلق : ”كانت بطولة مميزة بدعم من رئيس بلدية الخرج المهندس أحمد البكيري وأعضاء المجلس البلدي وشهدت تنظيماً رائعاً من اللجان القائمة على البطولة، وطموحنا كمحبي لرياضة حواري الخرج أن تصبح بشكل سنوي لما رأيناه من استغلال لوقت الشباب بما يعود عليهم بالنفع والفائدة” .
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