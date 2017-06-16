فيصل بن خالد يحيل قياديين في أمانة عسير وبلدية بلقرن والمقاول المنفذ للمشروع إلى التحقيق

المحتوى السابق المحتوى التالي الجبير: نعمل على قائمة شكاوى بشأن قطر وسنقدمها قريبا