أصدر أمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، توجيهاً بفتح تحقيق عاجل بخصوص الأسباب التي أدت إلى وقوع حادث محافظة بلقرن، الذي أسفر عن وفاة ثلاث فتيات وإصابة ستة آخرين من عائلة واحدة.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم إمارة المنطقة سعد بن عبدالله آل ثابت أن التوجيه تضمن إحالة قياديَّيْن في أمانة المنطقة وبلدية محافظة بلقرن، والمقاول المنفذ لمشروع الطريق؛ للتحقيق ومعرفة ما إذا كان هناك إهمال أو تهاون في تنفيذ المشروع.
وأضاف أن الأمير طلب الرفع له شخصيًّا بنتائج التحقيق بشكل عاجل، إلى جانب رفع تقرير مُماثِل عن مدى التزام المقاول المنفذ للمشروع باللوحات التحذيرية ومتطلبات السلامة في الطريق من عدمه.
وكان الأمير قد قدّم اليوم (الجمعة) تعازيه ومواساته لذوي الفقيدات، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمدهن برحمته وأن يسكنهن فسيح جناته، وأن يمنّ على المصابين بالصحة والعافية، مشددًا على أنه سينصف المتضرر ويعاقب المتورط.وفق “أخبار 24”.
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