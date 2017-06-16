أكد وزير الخارجية عادل الجبير أن المملكة العربية السعودية تعمل مع الشركاء في البحرين والإمارات ومصر على إعداد قائمة من الشكاوى ضد قطر، متوقعاً أن يتم تقديم القائمة في وقت قريب.
جاء ذلك في حديث للصحافيين اليوم (الجمعة)، في سفارة المملكة في العاصمة البريطانية لندن، عقب لقائه بوزير الخارجية البريطاني وعقده جلسة مباحثات معه.
وقال الجبير إن على قطر الاستجابة للمطالب بوقف دعم التطرف والإرهاب، والتي يريدها العالم كله وليس دول الخليج فحسب.وفق “أخبار 24”.
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