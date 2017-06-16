أكد مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، أن احتجاج العصاة على أفعالهم بأنها عادات موروثة ضلال وخطأ وجهل كبيران.
وأوضح أن هذا هو جواب أهل الكفر والضلال “وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا ۗ أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ”، (170) البقرة، موضحاً أن ضلال الناس ليس عذرا، فالباطل باطل وإن عمله الأكثرون، والحق حق وإن أعرض عنه الأكثرون.
وأضاف، وفقا لـ “عكاظ”، أن على الإنسان أن ينصح أهل بلده بما يراه من المنكرات، ويبين لهم خطرها وضررها، أما أن يقلدهم على باطلهم وضلالهم فذاك خطأ منه، وليتق الله ولا يتشبه بأعداء الله في اغترارهم بمبدأ أسلافهم.
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