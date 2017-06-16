كشف الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم، اليوم (الجمعة)، عن تطبيق التغيير الرابع خلال بطولة كأس ولي العهد للموسم الرياضي 2017 / 2018.
وأوضح اتحاد الكرة أن التغيير الرابع سيتم تطبيقه في الأشواط الإضافية في بطولة كأس ولي العهد، مبينا أن قائمة احتياط الفريق ستتكون من 9 لاعبين.
يشار إلى أن اتحاد كرة القدم كان قد أصدر في وقت سابق جدول مباريات دور الـ16 من بطولة كأس ولي العهد للموسم الرياضي 2017 / 2018.
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