شيعت جموع من المصلين بمحافظة بلقرن التابعة لمنطقة عسير ظهر اليوم (الجمعة)، جثامين الثلاث فتيات اللواتي لقين مصرعهن؛ إثر حادث انقلاب سيارتهن بسبب حفرة ترَكها مقاول بالطريق الواصل بين عفراء والبظاظة.
وشارك في تشييع جثامين الفتيات الثلاث إلى مثواهن الأخير بحسب “سبق” مئات الأشخاص؛ في حين أصيب والدهن بنوبة بكاء هستيرية داخل المقبرة.
يُذكر أن حادث الانقلاب وقع لسيارة من نوع “جيب فورتشرنر تويوتا” تُقِل 9 أشخاص من عائلة واحدة؛ حيثتوفيت ثلاث فتيات على الفور؛ فيما نُقلت الحالات الأخرى إلى مستشفى الملك عبدالله ببيشة ومستشفى سبت العلايا؛ وأكدت مصادر أن حفرة في وسط الطريق العام تسببت في انحراف مركبة العائلة ومن ثم انقلابها مرات عدة.
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