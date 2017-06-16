ألزم فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة عسير، إحدى المنشآت العاملة بالمنطقة، بصرف أجور متأخرة لـ 500 عامل، بعد أن وقفت فرق التفتيش الميدانية على مخالفة المنشأة، وسجلت عددا من المخالفات الأخرى.
وفي تفاصيل الشكوى أوضح مدير عام فرع الوزارة بمنطقة عسير، حسين بن حمد المري، أن فرع الوزارة تلقى بلاغًا يفيد بوجود شكوى على إحدى المنشآت، امتنع العاملون فيها عن العمل بسبب تأخر صرف الأجور الشهرية لمدة 3 أشهر.
وأضاف أنه على إثره تحركت فرق التفتيش إلى موقع المخالفة والتقوا بممثلين عن العمالة وبمسؤول من الشركة، وعقدوا اجتماعا مع الطرفين للنظر في الموضوع، وعليه تم إلزام مسؤولي الشركة بسداد أجور العمالة المتأخرة، وعادت العمالة بعدها لاستئناف العمل.
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