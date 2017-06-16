نشرت وزارة الدفاع الروسية اليوم (الجمعة) صورة للمكان الذي نفذت فيه غارة جوية بمدينة الرقة السورية مايو الماضي، ورجحت أن يكون قتل على إثرها زعيم داعش أبو بكر البغدادي مع 30 آخرين.
وأوضحت أن الغارة كانت على اجتماع لكبار المسؤولين في التنظيم، والذي عُقد للتخطيط لخروج المقاتلين من المدينة، وقد أسفرت الغارة عن مقتل عدد من كبار المسؤولين و330 إرهابيا.
وأضافت أن الضربة الجوية تمت يوم 28 مايو ليلا، من الساعة 00:35 إلى 00:45، بعد أن تم التأكد من مكان ووقت الاجتماع من خلال طائرة بدون طيار.
وفق “أخبار 24”.
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