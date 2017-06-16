أكد الداعية الدكتور محمد العريفي، والداعية الدكتور عائض القرني أن أمن المملكة خط أحمر لا تهاون فيه، وأنه لا حياد ضد من يكيد لأرض الحرمين الشريفين.
وعبرا في تغريدات بحسابيهما على موقع “تويتر” عن تأييدهما للقرارات التي اتخذتها قيادة المملكة فيما يتصل بقطع العلاقات مع دولة قطر، داعين بالنصر لخادم الحرمين الشريفين.
وقال العريفي موجهاً حديثه لأبناء وبنات المملكة إنه لا حياد ضد من يكيد للمملكة، مبيناً أن الدفاع بالكلمة دفاعاً الوطن في هذه المرحلة واجب، داعياً الإخوة القطريين لانتهاج سياسة صادقة مع المملكة وكافة الدول، والتوقف عن التدخل في الشؤون الداخلية للآخرين.
وغرد قائلاً: “يا إخوتنا قيادة قطر تعالوا إلى كلمة سواء، فما زلنا نرجو فيكم الخير، فلا تعينوا الشيطان على أنفسكم، ولا يأخذكم في استمراركم بسياسة غير واضحة”.
وأشاد العريفي بحرص خادم الحرمين الشريفين على جمع شمل الأسر السعودية والقطرية، مبيناً أن ذلك تم على الرغم من التجاوزات القطرية في المحالات السياسية والاجتماعية، والاستخباراتية.
من جهته، أكد الدكتور القرني أن ديننا ووطننا وقيادتنا وشعبنا خط أحمر لا يجوز المساومة عليه ولا التهاون فيه، داعياً المولى عز وجل أن يحقق النصر لخادم الحرمين الشريفين قائد مسيرة المملكة، ووليي عهده، وأن يكفي البلاد الشرور.وفق “أخبار 24”.
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