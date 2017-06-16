أصدرت لجنة المسابقات بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم، اليوم (الجمعة)، جدول مباريات دور الـ 16 من بطولة كأس ولي العهد للموسم الرياضي 2017 / 2018.
وأسفرت القرعة عن مواجهة بين أحد والفتح بالمدينة المنورة يوم الخميس 07 سبتمبر 2017، فيما يواجه الرائد الفيصلي بمدينة بريدة يوم الجمعة 08 سبتمبر 2017.
فيما يواجه القادسية فريق الهلال في مدينة الخبر، ويتنافس الاتفاق أمام الأهلي في مدينة الدمام يوم الاثنين 30 أكتوبر 2017.
يُذكر أن حامل اللقب الاتحاد ووصيفه النصر يبدآن البطولة من الدور ربع النهائي وفقاً لنظام المسابقة، حيث يواجهان الفائز من مباراتي الرائد والفيصلي، والشباب والباطن على التوالي.وفق “أخبار 24”.
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