نفى مصدر في مدينة الملك سعود الطبية بالرياض صحة ما تم تداوله في تسجيل صوتي، حول انتشار فيروس “كورونا” داخل المدينة.
كما أكد المصدر ألا صحة لإغلاق أقسام في المستشفى، أو وجود حالات وفاة للطواقم الطبية أو التمريضية أو الإدارية، كما ادعى صاحب التسجيل المتداول.
وأوضح بحسب “سبق” أن الجهات المختصة بالمستشفى تعرفت على صوت صاحب المقطع، وأنها ستتخذ الإجراءات النظامية والقانونية كافة لمحاسبته.
ونوَّه إلى أن مركز القيادة والتحكم التابع لوزارة الصحة هو الجهة الرسمية المعنية بنشر كل المستجدات حول فيروس كورونا.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج