يعود تاريخ أول صورة تم التقاطها للكعبة المشرفة لعام 1880م، أي قبل 137 عاماً، وكان قد صورها أحد الضباط المصريين.
وكان الضابط -ويدعى “محمد صادق بيه”- قد زار مكة المكرمة في ذلك العام، والتقط عدداً من الصور للكعبة المشرفة، وضمَّنها في أربعة مؤلفات له عن رحلة الحج وزيارته لمكة المكرمة.
ودرس “بيه” الهندسة الحربية والتصوير في باريس، قبل أن يلتحق بالجيش المصري، وزار مكة المكرمة ثلاث مرات، وتوفي في العام 1902م عن عمر ناهز الـ70 عاماً.
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