وقعت وزارة الإسكان اتفاقيات مع ست شركات تطوير عقاري؛ لتنفيذ آلاف الوحدات السكنية في مختلف مناطق المملكة.
وقالت الوزارة إن توقيع عقود الشراكة سيسهم في تطوير وخدمة المنتجات السكنية والتمويلية وتلبية احتياجات المواطن.
وشملت الشركات كلا من شركة “علي شار العقارية المحدودة”، وشركة “أبراج ذهب”، وشركة “دواوين الجزيرة”، وشركة “سلمان بن سعيدان”، وشركة “سليمان بن صالح المهيلب”، وشركة “عبدالرحمن الراشد”.
جاء ذلك بحضور وزير الإسكان ماجد الحقيل، عقب المؤتمر الصحفي الذي عقدته الوزارة للإعلان عن دفعة التخصيص الخامسة من برنامج “سكني” أمس الخميس.
من جانبها، كشفت شركة “دواوين الجزيرة” عن مشروعها مع وزارة الإسكان، مبينةً أن المشروع يقع في مدينة الرياض (الشفا حي بدر)، وهو عبارة عن ثلاث فئات سكنية بعدد 4500 وحدة سكنية متفاوتة المساحات.
وقالت إن أسعار الوحدات تبدأ من 490 ألف ريال لـ “التاون هاوس”، ومن 630 ألف ريال لـ “الدبلكسات”، ومن 820 ألف ريال لـ “الفلل”.وفق “أخبار 24”.
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