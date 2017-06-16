قدم مختصون في مجال التكنولوجيا والهواتف الذكية نصائح مهمة لمستخدمي جهاز “آيفون” تسهم في التحكم في خطة بيانات الإنترنت، بما يمنع استنزاف البيانات بصورة كبيرة.
وهذه خمس خطوات مهمة يمكن للمستخدم اتباعها للحد من استهلاك وحدات البيانات بهاتف “آيفون”:
أولاً: تقييد متجر “آب ستور” على الشبكة اللاسلكية:
يُمكنك منع متجر “آب ستور” من تنزيل التطبيقات والموسيقى وغيرها من المحتويات أثناء عدم اتصالك بالشبكة اللاسلكية.
وبحسب “البوابة العربية لأخبار التقنية” يمكن تقييد المتجر بهذه الخطوات:
Settings
iTunes & App Store
إيقاف خيار Use Cellular Data
ثانياً: وقف تحديث التطبيقات في الخلفية
يعمل تحديث التطبيقات في الخلفية بشكل تلقائي على استهلاك البيانات بصورة كبيرة، ويُمكن للمستخدمين إيقاف تفعيل الميزة للحد من استهلاك البيانات، وذلك عبر وقف جلب المحتويات الجديدة لهذه التطبيقات.
ولإيقاف التحديث اتبع التالي:
Settings
General
إيقاف خيار Background App Refresh
يُمكنك أيضاً إيقاف تحديث بعض التطبيقات بطريقة يدوية من خلال قائمة التطبيقات المثبتة على الهاتف، وذلك في حال رغبتك في إيقاف تحديث تطبيق معين مثل بعض التطبيقات الاجتماعية.
ثالثاً: معرفة التطبيقات التي تستهلك البيانات:
عند تحديد التطبيقات التي تستهلك البيانات بصورة كبيرة، سيكون بوسعك الاستفادة من الخيار السابق بشكل أكثر فاعلية، وذلك من خلال وقف تحديث التطبيقات الأكثر استنزافاً للبيانات في الخلفية.
وللقيام بذلك اذهب إلى Settings ثم Cellular وسيظهر لك حجم استهلاك البيانات الخلوية لكل تطبيق من التطبيقات.
رابعاً: وقف ميزة Wi-Fi Assist:
Wi-Fi Assist هي ميزة مهمة جداً تساعد المستخدم عند وجود ضعف في إشارة الشبكة اللاسلكية، حيث يتم تحويل الاتصال بباقة البيانات الخلوية تلقائياً لضمان عدم انقطاع الإنترنت.
ولكن هذه الميزة تستنزف بيانات الإنترنت، ولذا من الأفضل عدم الاعتماد عليها لأصحاب الباقات المحدودة، وإيقافها يتم بهذه الخطوات:
Settings
Cellular
مرر للأسفل وقم بإيقاف ميزة Wi-Fi Assist
خامساً: استخدم ميزة Reading List في متفصح سفاري:
إذا كنت من الأشخاص الذين يطالعون المقالات على الإنترنت، فيمكنك أثناء اتصالك بالشبكة اللاسلكية إضافة بعض هذه المقالات لوضع القراءة عند عدم الاتصال، حيث يتم تنزيل كافة محتويات هذه المقالات وإتاحتها لك للقراءة عند عدم اتصالك بالإنترنت.
وهذه الميزة متوفرة في متصفحي سفاري، وكروم.وفق “أخبار 24”.
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