أكدت كل من المملكة والبحرين والإمارات ومصر، لمنظمة الطيران المدني الدولي “إيكاو”، أنها لم تفرض أي قيود على شركات الطيران الأجنبية، مبينةً أن قرار الحظر يشمل فقط الشركات القطرية والطائرات المسجلة في قطر.
وقدم وفد رسمي ضم وزراء ومدراء بالطيران المدني بالدول الأربع، أمس الخميس، شرحاً مفصلاً لرئيس ومسؤولي منظمة “إيكاو” حول كافة الإجراءات التي تم اتخاذها، تنفيذاً لقرارات حكوماتهم بشأن قطع العلاقات مع قطر.
وأكد الوفد قانونية ونظامية الإجراءات التي اتخذتها الدول الأربع والمستمدة من حقوقها السيادية المنبثقة من القانون الدولي والمتوافقة مع قرارات مجلس الأمن، خاصة المتعلقة بمكافحة الإرهاب، واحترام اتفاقية الطيران المدني الدولي (اتفاقية شيكاغو 1944) وجميع ملاحقها.
وفنَّد الوفد أمام المنظمة كل الادعاءات القطرية ومحاولاتها لتضليل المنظمات الدولية بمعلومات غير صحيحة حول الوضع الراهن، حيث قدم الوفد ما يثبت عدم صحة تلك الادعاءات بعرض الخرائط والبيانات الدقيقة لحركة الملاحة الجوية للطائرات القطرية في المسارات الدولية والمجال الجوي في الدول الأخرى.وفق “أخبار 24”.
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