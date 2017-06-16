دعا الفنان فايز المالكي المهتم بالأعمال الإنسانية إلى عدم التبرع للجمعيات والأوقاف التي تبث إعلاناتها عبر القنوات الفضائية؛ نظراً لأن هذه التبرعات لا تذهب للمحتاجين، بحسب تعبيره.
وقال المالكي في تغريدة صباح اليوم الجمعة: “بعض القنوات الفضائية ماعجبها كلامي بمجموعة إنسان.. أكرر لا تتبرعوا بفلوسكم للجمعيات وأي وقف من خلال قنوات فضائية؛ لأنه لا يروح للمحتاجين”.
وكان المالكي قد حذر خلال لقائه مؤخراً ببرنامج “مجموعة إنسان” من التبرع للجمعيات والأوقاف المعلنة على القنوات الفضائية، قائلاً إن نسبة 50 % من هذه التبرعات تذهب لشركات الاتصالات، و25 % تذهب للقناة المعلنة، و15 % للعاملين عليها، ولا يتبقى إلا 10 % فقط من نسبة التبرعات للمحتاجين.وفق “أخبار 24”.
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