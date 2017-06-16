توج رجل الاعمال المهندس عبد العزيز بن سعيد الدمخ برعاية منه ودعم طلاب الدورة الرمضانية المكثفة حلقات جامع مليحه بمركز نعجان مساء يوم الخميس ٢٠/٠٩/١٤٣٨هـ التي أقيمت طيلة شهر مضان لحفظة كتابه الكريم حفظاً ومراجعه وتجويداً .
بدأ مقدم الحفل زيد بن إبراهيم الشعيل بأول الفقرات كلمة إمام الجامع الشيخ ابراهيم زيد الشعيل الذي أشاد فيها بجهود المشرفين والعاملين فيها وكذلك الدعم الذي تلقاه جمعيات تحفيظ القرآن الكريم من دعم مادي ومعنوي من حكومة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله ودعم رجل الأعمال المهندس عبدالعزيز الدمخ وبمتابعة من جميع أهالي مركز نعجان بعد ذلك عرض نماذج قراءات لطلاب الدورة الرمضانية المكثفة .
بلغ عدد المشاركين قرابه ٣٠ طالباً من مختلف المستويات التعليمية في نهاية الحفل تم تكريم الطلاب والمشرفين من راعي الحفل المهندس الدمخ .
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