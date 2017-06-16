أعلن الحساب الرسمي لنادي النصر اليوم الخميس عن صدور قرار مركز التحكيم الرياضي بوقف تنفيذ عقوبة منع النادي من التسجيل لحين صدور قرار التحكيم النهائي في المنازعة.
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وقف تنفيذ عقوبة منع النصر من التسجيل
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