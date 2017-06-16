أكد رازفان بورلانو رئيس الاتحاد الروماني لكرة القدم أن اللجنة التنفيذية جهزت خطاب إقالة المدرب كريستوفر دوم من تدريب المنتخب الروماني الاول، مؤكدا من خلال حديثة مع الصحف الرومانية أن مسألة إقالة دوم من تدريب المنتخب الروماني أصبح أمراً واقعياً خلال الايام القليلة القادمة وذلك بعد ان فقد المنتخب الروماني لفرصة التأهل لنهائيات كأس العالم الذي سيقام في روسيا عام 2018 .
وأضاف أن دوم لم يحقق الهدف المنشود منه والذي حضر لأجله خلال فترة التعاقد معه وبالتالي فأن الاتحاد الروماني لكرة القدم وعن طريق اللجنة التنفيذية سيبحث معه لعملية فك ارتباط العقد الساري وذلك للخروج باقل تكلفة مالية للإنهاء العقد المربوط بين الطرفين . واوضح أنه جاري البحث عن مدرب جديد ليقود رومانيا خلال الفترة القادمة وهناك عدة ملفات تدريبية وضعت على طاولة الاتحاد الروماني لاختيار المدرب الافضل والانسب للمرحلة القادمة .
وكشفت الصحف الرومانية أنه بعد أن تبين القرار النهائي للاتحاد الروماني لكرة القدم لإقالة المدرب دوم من منصبة التدريبي الحالي والبحث عن مدرب جديد خلال الفترة القادمة فستكون الوجهة القادمة للمدرب الالماني هي قبول العرض المالي المقدم من النادي الاهلي السعودي والذي بلغ قيمته المالية 2 مليون ونصف المليون يورو سنوياً “أي ما يعادل 10 ملايين ونصف المليون ريال سعودي” وهو عرض مالي مغري ويفوق ما يتقاضاه من راتب مالي سنوي مع الاتحاد الروماني لكرة القدم والذي بلغ قيمة الراتب السنوي 540 ألف يورو “أي ما يعادل 2 مليون و300 ألف ريال سعودي”.وفق “النادى”.
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