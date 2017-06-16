أكدت مصادر خاصة، أن رجالات الأهلي اتفقوا على الاستغناء عن المحترف العراقي سعد الأمير وزميله اليوناني فيتفاتزيديس، مع الإبقاء على الهداف السوري عمر السومة.
وأشارت ذات المصادر إلى أن المدافع المصري محمد عبدالشافي لن يتم حسم مستقبله حتى يتم تعيين مدرب جديد للفريق الأخضر الذي رحل عنه المدرب السويسري كريستيان غروس.
من جهة أخرى، أعلن النادي الأهلي عبر بيان صدر من مركزه الإعلامي، بأن نائب رئيس النادي الجديد وليد معاذ، وباسم أبو داود المشرف العام على الفريق سيغادران الجمعة إلى النمسا، من أجل التأكد على جاهزية معسكر الفريق استعدادا للموسم المقبل.
وكلفت هيئة الرياضة مساء الخميس، الأمير فهد بن خالد رئيسا للنادي فيما تم تعيين وليد معاذ نائبا للنادي، ومحمد القنب أمينا عاما، وفيما يخص صندوق النادي تم تعيين وضاح بخش أمينا عنه، وكل من باسم أبو داود وياسر محروس ومحمد الحارثي وعبدالله عجاج وماجد العوفي كأعضاء في مجلس الإدارة.وفق ”عين اليوم”.
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