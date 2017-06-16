كرّم الأمير نواف بن سعد رئيس مجلس إدارة نادي الهلال مساء أمس الخميس، الروماني ماريوس سيبريا المدير الفني للفريق الأولمبي، وذلك بعد العمل المتميّز الذي قدّمه إبان قيادته للدفة الفنية للفريق الأولمبي لكرة القدم بالنادي، حيث أثمرت عن تحقيق الفريق بطولة دوري كأس الأمير فيصل بن فهد في موسمين متتاليين.
من جهته، ثمن رئيس نادي الهلال جهود “سيبريا” الكبيرة، خلال فترة عمله بالنادي؛ وذلك بعد انتهاء عقده، ورغبته في خوض تجربة تدريبية جديدة.وفق “الرياضية”.
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