وجّه فهد بن خالد رئيس نادي أهلي جدة الجديد، رسالة إلى جمهور النادي، بعد تكليفه من جانب هيئة الرياضة، كرئيس للنادي، خلفًا لأحمد المرزوقي.
وكتب فهد بن خالد على حسابه بموقع “تويتر”، “السلام عليكم ورحمة الله، العشر عليكم مباركة، وفَّقنا الله وإيَّاكم، إخواني وأخواتي جماهير النادي الأهلي، يعلم الله أن هدفنا هو خدمة هذا الكيان، وعمل كل ما نستطيع لإسعادكم.. هناك تحديات نرجو من الله العزيز القدير أن يوفقنا فيها”.
وتابع “أعلم مدى حرصكم، وبإذن الله سوف نعمل جاهدين على تحقيق تطلعاتكم، سواء كان لفريق كرة القدم، أو لجميع ألعاب النادي، ولكم من محبكم كل تحية وتقدير”.
وختم بالقول: “لن نستغني عن ملاحظاتكم فأنتم من نعمل له، وأنتم السند بعد الله، وفَّقنا الله وإياكم لخدمة هذا الكيان الكبير”.وفق “أخبار 24”.
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