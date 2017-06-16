أكد المفوض الاتحاد عبدالله شرف الدين أنه لن يتخلى عن خدمة نادي الاتحاد، مؤكداً أن الوقوف مع نادي الاتحاد واجب، موضحاً من تغريداته التي بثها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، أنه سيعمل لسنة قادمة مع الإدارة الجديدة التي يراسها انمار الحائلي.
وقال : الف مبروك للإستاد انمار الحائلي رئيس لنادي الاتحاد لسنة واتمنا من الله له التوفيق والنجاح وسنه جيدة للعميد.
واضاف : انمار اخ ولن اتخلى عنه والاتحاد عشق وواجب الوقوف بصدق معه سنة خير ان شاء الله للاتحاد.
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