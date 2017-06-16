عاود الفريق الأول لكرة بنادي النصر مساء اليوم الخمس تدريباته، استعداداً لمنافسات الموسم المقبل، بعد أن تمتع اللاعبون بإجازتهم السنوية والتي استمرت 44 يوماً من أخر مباراة للفريق في الموسم الماضي، والتي كانت أمام الهلال يوم الخميس الموافق 4 مايو 2017 وخسرها الفريق الأصفر بنتيجة 5/1.
وبعد أن أعلن النادي التعاقد مع المدرب مع البرازيلي ريكاردو جوميز، إلا أنه لم يتواجد في تدربيات اليوم، حيث قادها المدرب الوطني فيصل سيف وحسن مجرشي مدرب اللياقة، على أن يتولى جوميز الإشراف على التدريبات يوم الإثنين المقبل، حيث يصل إلى الرياض يوم الأحد.
وتسمتر التدريبات في مقر النادي حتى رابع أيام عيد الفطر المبارك، حيث يغادر الفريق إلى سلوفينيا لإقامة المعسكر الإعدادي، بعد اكتمال الفريق بعودة اللاعبين الدوليين، حيث منحتهم إدارة النادي إجازة استثنائية نظير مشاركتهم مع المنتخب في لقاء أستراليا، والذي أقيم في 8 يونيو الجاري، وخسره الأخضر بنتيجة 3/2.وفق “االرياضية”.
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