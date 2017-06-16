أكد محترف نادي النصر السابق والشارقة الإماراتي الحالي، إدريان ميرزفيسكي، أنه لا صحة على الإطلاق لما تردد عن عودته لفريقه السابق ترابزون التركي، واصفًا تلك الأنباء بأنها هراء، لافتا إلى أنه لا يعاني من أي أزمات مالية مع فريقه الحالي في الإمارات.
تصريحات ميرزفيسكي أوردها موقع “gazetemistanbul” التركي، حيث قال اللاعب البولندي: “لما اقابل أي مسؤول في ترابزون، هذه الأنباء مجرد هراء، ولا أريد العودة”، وأضاف: “لا أعاني من أي مشاكل مالية، ولم أتحدث مع أي مسؤول في نادي ترابزون”.
وأشار الموقع التركي إلى أن اللاعب خاض حتى الآن تجربتين احترافيتين في منطقة الخليج العربي، مع ناديي النصر والشارقة، وأن هناك أكثر من نادي تركي يريد الحصول على خدماته خلال ميركاتو الصيف الحالي.وفق “النادى”.
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