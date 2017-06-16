وقع نائب رئيس مجلس إدارة الهلال المهندس “عبدالرحمن النمر” مساء اليوم الخميس عقدًا مع لاعب فريق “الزلفي” “مالك سعد العبدالمنعم”؛ ليمثل بموجب هذا العقد فريق أولمبي الهلال لكرة القدم، حيث تمت إجراءات توقيع العقد في مبنى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن ناصر الإداري بمقر النادي، وبحضور رئيس مجلس إدارة نادي “الزلفي” الأستاذ أحمد المعيجل، وبتواجد أمين عام النادي المساعد لشؤون كرة القدم الاستاذ “خالد المغيربي”، هذا والتقى صاحب السمو الأمير “نواف بن سعد” رئيس مجلس إدارة الهلال باللاعب فور نهاية توقيع العقد، متمنيًا له دوام التوفيق والنجاح في صفوف الفريق.وفق “أخبار 24”.
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