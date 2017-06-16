اهتم موقع “tuttomercatoweb” الإيطالي بخبر تعاقد نادي النصر مع المدرب البرازيلي ريكاردو غوميز ليتولى تدريب الفريق الأول للموسم الجديد، خلفًا للفرنسي باتريس كارتيرون.
وذكر الموقع الإيطالي الشهير: “المدرب لفريق ساو باولوريكاردو جوميز، على استعداد لخوض مغامرة جديدة، وقع المدرب عقدا مع نادي النصر السعودي لتدريبه لمدة عام”.
هذا وبدأ غوميز مسيرته التدريبية مع نادي باريس سان جرمان الفرنسي لمدة سنتين، حقق فيها مع فريق العاصمة الفرنسية كأس فرنسا في الموسم الثاني وبالتحديد 1997- 1998، كما حقق الدوري أيضًا في نفس العام، بعدها ترك جوميز فرنسا وعاد مرة أخرى إلى بلاده وتولى تدريب سبعة أندية حتى عام 2004، بعدها تولى مسؤولية المنتخب الأولمبي البرازيلي.
وبعد 3 أعوام عاد المدرب مرة أخرى إلى فرنسا، وتولى قيادة فريق بوردو وحقق معه الدوري الفرنسي عام 2007، ثم درب موناكو، وترك منصبه في مايو 2009 وعاد إلى البرازيل مرة أخرى، وحقق مع فريق فاسكو دي جاما بطولة الكأس عام 2011.وفق “النادى”.
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