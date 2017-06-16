شهدت المحكمة مدينة زغرب الكرواتية مساء أمس، تواجد نجم ريال مدريد لوكا مودريتش، ومدرب النصر السابق والعين الإماراتي حاليا زوران ماميتش وشقيقه، حيث تحقق المحكمة في قضية المبلغ المالي مقابل انتقال لوكا إلى توتنهام من دينمو زغرب، وإشكالية غسيل الأموال لعائلة ماميتش جراء الانتقال كون شقيق زوران كان هو الرئيس حينها، حيث تم تغيير شهادة مودريتش لصالح عائلة ماميتش ، مما أثار غضب الكثير من الجماهير التي قامت بتغيير اسم عائلة لوكا إلى ماميتش بدلاً من مودريتش ، وكانت مصادر لـ ” النادي ” قد تحدثت على أن ذهاب زوران إلى الإمارات وتركه للنصر بصورة مفاجئة وسط منافسات الموسم المنصرم هو محاولته التحصل على رخصة لإقامة دائمة في الإمارات مما قد يحميه تبعات القضية في حال كان الحكم قاسياً.
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محاكمة زوران ومودريتش بتهمة غسيل أموال
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