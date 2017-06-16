أكد المدير العام لمطار الملك فهد الدولي بالدمام تركي الجعويني أنه سيتم إطلاق شركة “مطارات الدمام” بعد ثلاثة أسابيع، وذلك ضمن استكمال برامج تخصيص المطارات والمؤسسات.
وأوضح أن شركة مطارات الدمام التي ستدير مطار الدمام وأي مطارات أخرى تتم إضافتها إلى الشركة، ستعمل على جذب شركات عالمية وستعتمد التنافسية بالرسوم وأسعار الخدمات.
ولفت إلى أن الشركة ستستفيد من المساحة الشاسعة للمطار الذي لا يستغل سوى ثلث مساحته الفعلية، وسيتم طرح الاستثمارات بشكل متكافئ لجذب المستثمرين المحليين والدوليين، مبيناً بحسب صحيفة “مكة” أن الشركة الجديدة ستعمل بالتدريج على إنشاء 42 مشروعاً على مدى السنوات المقبلة.
وأبان، خلال مؤتمر صحفي لإطلاق الهوية التجارية للشركة الجديدة أمس الخميس، أن عملية التخصيص ستوفر على مدى السنوات القليلة المقبلة أكثر من 150 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة للسعوديين والسعوديات.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج