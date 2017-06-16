حذرت وزارة الداخلية المواطنين من عمليات نصب واحتيال يقوم بها بعض ضعاف النفوس عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مشددة على ضرورة أخذ الحيطة والحذر من الأشخاص الذين يدعون مساعدة الأسر السورية النازحة بهدف تحقيق الكسب المالي بطرق غير مشروعة.
وقال مدير الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام بالوزارة، اللواء الدكتور محمد المرعول، أن وزارة الداخلية تلقت من الجهات المعنية ما يفيد عن تعرض بعض المواطنين لعمليات نصب واحتيال في وسائل التواصل الاجتماعي من قبل أشخاص في دول مجاورة ينتحلون شخصيات اعتبارية لجمع الأموال بطريقة غير مشروعة.
وحث المرعول المواطنين حال تعرضهم لعمليات نصب احتيالية على سرعة التوجه لسفارات المملكة في تلك الدول لاتخاذ الإجراءات الرسمية المتبعة في ذلك.وفق “أخبار 24”.
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